Алибасов, потративший 35 тыс. рублей на лечение, хочет отсудить 100 млн

Несмотря на то, что продюсер отказывался от разбирательств в суде, он все-таки решил разобраться с производителем «Крота».

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на исковое заявление Бари Алибасова. Продюсер намерен судиться не только с производителем «Крота», но и с магазином «Ашан». Он хочет заполучить 100 миллион рублей, хотя потратил на лечение всего 35 тысяч рублей. Часть суммы он требует за моральный вред, а другую – за причинение вреда здоровью. Продюсер убежден, что его отравление еще даст о себе знать.

Алибасов и его защита убеждены, что бутылочка «Крота» выглядит не как жидкость для очистки труб, а лимонад. Они сравнили внешний вид с напитком «Миринда».

Напоминаем, что Бари Алибасов заявлял, что не хочет обращаться в суд из-за хлопотности процесса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алибасов отказался судиться с «Кротом».