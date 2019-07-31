Алибасов отказался судиться с «Кротом»

Продюсер считает, что это слишком хлопотное занятие.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает ТАСС.

Бари Алибасов заявил, что решил отказаться от идеи судиться с производителем «Крота». Дело в том, рассказал продюсер, что все это требует много усилий – надо заполнять бумаги, куда-то ходить, что-то писать. Это не устраивает шоумена, поэтому он не пойдет в суд. Алибасов также отметил, что чувствует себя сейчас хорошо.

Напоминаем, что Бари Алибасов отравился «Кротом», перепутав его с бутылкой соком. После он попал в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелом. Врачам удалось вытащить его с того света, спустя пару недель его выписали.

Продюсера обвиняли в том, что он наврал о диагнозе и что на самом деле он слишком много пьет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыт официальный доход Бари Алибасова. Оказалось, что у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова нет заявленных миллионов и он имеет относительно небольшой доход.