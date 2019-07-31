Раскрыт официальный доход Бари Алибасова

Оказалось, что у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова нет заявленных миллионов и он имеет относительно небольшой доход.

Исходя из данных справки 2 НДФЛ, доходы продюсера не такие уж и большие. Например, в сентябре прошлого года он заработал чуть более 114 тысяч рублей, а в октябре — около 57 тысяч рублей.

Однако в ноябре и декабре 2018 года, когда шли съемки фильма о его свадьбе с российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, заработок Алибасова хорошо поднялся. В ноябре он получил 1,7 млн рублей, а в декабре — 1,1 млн рублей. Зарплату он получал от телевизионщиков.

По некоторым данным, продюсер входит в состав учредителей компании «Натали» с активом в 20 млн рублей, но является не единственным владельцем. Также у него есть фирма «Бариал», которая дохода не приносит вообще.

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