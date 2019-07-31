Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой

Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой
Орландо Блум. Фото: Википедия

Голливудский актер Орландо Блум прокомментировал сложные взаимоотношения своей возлюбленной Кэти Перри с коллегой по музыкальной сцене.

На протяжении долгих лет общественность наблюдает за враждой американской певицы Кэти Перри и её коллеги Тейлор Свифт. Однако недавно девушки нашли общий язык и пришли к примирению.

Певицы даже записали совместный танец для того, чтобы официально дать понять фанатам, что годы их вражды подошли к концу.

Орландо Блум дал интервью «USA Today», в котором отметил, что полностью разделяет позицию возлюбленной и поддерживает её. Он добавил, что в мире слишком много ненависти, поэтому он рад примирению исполнительниц.

На вопрос о дате их свадьбы в Кэти Перри актер предпочел не отвечать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл.

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Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой
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