Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл

Первый сын четы родился в мае. Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Первый сын четы родился в мае. Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Герцог Сассекский заявил, что человечество уже живет в мире глобального потепления.

Принц Гарри намерен ограничиться двумя детьми в интересах окружающей среды. Герцог Сассекский заявил, что рождение сына серьезно изменило его взгляды на отцовство.

Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue. В мае его жена Меган Маркл родила сына, которого назвала Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Комментируя изменения климата, британский принц заявил, что человечество уже живет в мире с глобальным потеплением и сравнил людей с лягушкой, сидящей в кипящей воде.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Их сын родился за 2 недели до первой годовщины. Принцу 34 года, а американской модели — 37.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что остров в Тихом океане завален мусором со всех концов планеты.