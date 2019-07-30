На необитаемый остров в Тихом океане попадает мусор со всех концов света

Расстояние от острова до цивилизации составляет около 5,5 тысяч км. Фото: pixabay.com

Расстояние от острова до цивилизации составляет около 5,5 тысяч км. Фото: pixabay.com

Течения и география сделали коралловый атолл одним из самых грязных мест на Земле.

Океанские течения превратили необитаемый остров в Тихом океане в одно из самых грязных мест на планете. На острове Хендерсон нашли около 18 т пластика.

Коралловый атолл расположен между Новой Зеландией и Перу — до цивилизации около 5,5 тысяч км. Остров признали всемирным наследием ЮНЕСКО в 1988 году из-за нетронутых песчаных пляжей и уникальной флоры и фауны.

Сейчас на нем нашли около 38 млн пластиковых упаковок, пакетов, бутылок и прочего мусора — каждый день волны выбрасывают на берег еще около 3,5 тысяч дополнительно, сообщает Daily Mail 30 июля. Ученые заявляют, что мусор попадает на остров практически со всех концов планеты — из разных стран и континентов. При этом океан измельчает мусор до мелких частиц, что делают ситуацию только хуже — пластик нельзя собрать, зато он попадает в организмы животных. Ученые ищут способы очистить остров — команда добровольцев за 2 недели собрала и вывезла с острова около 6 т мусора.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что человечество достигло дня Всемирного экологического долга 29 июля.