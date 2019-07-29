Люди исчерпали ресурсы на 2019 год 29 июля

Люди исчерпали ресурсы на 2019 год 29 июля
За 7 месяцев человечество израсходовало воду, почву и чистый воздух, на восстановление которых нужен год. Фото: pixabay.com

Всемирный день экологического долга спустя 25 лет наступает раньше на 3 месяца.

Объем возобновляемых ресурсов за год в 2019 году подошел к концу 29 июля. Человечество за 7 месяцев израсходовало количество воды, почвы и чистого воздуха, которая Земля может воспроизвести за 12 месяцев.

Ученые называют такую дату Всемирным днем экологического долга. Статистка за последние годы показывает, что потребление ресурсов только вырастает, и день долга наступает все раньше и раньше, свидетельствуют данные Global Footprint Network. В 1993 году ресурсы исчерпали только 21 октября. В 2003 году человечество начало жить в экологический долг 22 сентября. Ресурсы сегодня используют в 1,75 раз быстрее, чем планета успевает их обновить.

Ученые подсчитали, сколько планет, таких как Земля, потребовалось бы для установления баланса потребления и возобновления, если бы все текущее население Земли жило как отдельная страна. Индии хватает 0,7 Земли. России нужно было бы сразу три планеты, Австралии — четыре, а США — пять.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у человечества есть 30 лет на решение проблемы глобального потепления.

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