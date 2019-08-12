В магазине в Рябово нашли нелицензированный алкоголь

Теперь горе-предпринимателю предстоит выплатить штраф размером в 100 тысяч рублей.

Обо всем стало известно сегодня, 12 августа. Подробностями поделилась прокуратура Ленинградской области. Магазин с нелицензированным алкоголем нашли во время проверки в Выборгском районе региона. В Рябово в магазине «Даша» отыскали 500 тысяч бутылок – водки, вина, коньяка и шампанского, на продажу которых у предпринимателя не было разрешения.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное дело. Теперь владельцу «Даши» предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Роспотребнадзор выписал штрафы на 16 млн детским садам и школам. В детских учреждениях чаще всего встречали нарушения условий хранения скоропортящихся продуктов, а также прием продукции без наличия соответствующих на нее документов. Кроме того, в большинстве столовых работники не соблюдали личную гигиену во время приготовления еды и при ее раздаче.