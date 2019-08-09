Роспотребнадзор выписал штрафы на 16 млн детским садам и школам

Роспотребнадзор выписал штрафы на 16 млн детским садам и школам
В большинстве столовых работники не соблюдали личную гигиену. Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора провели 464 проверки в школах и детских садах за прошлый учебный год. В результате проверки было обнаружено множество нарушений, которые повлекли штрафы в общей сумме более чем на 16 млн рублей.

В детских учреждениях чаще всего встречали нарушения условий хранения скоропортящихся продуктов, а также прием продукции без наличия соответствующих на нее документов. Кроме того, в большинстве столовых работники не соблюдали личную гигиену во время приготовления еды и при ее раздаче.

Как сообщает Роспотребнадзор, у сотрудников было много вопросов к санитарному состоянию помещений. В результате анализа были сняты 800 кг продуктов, которые не отвечали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Ранее GazetaSPb сообщала о возбуждении административного дела в отношении сотрудника Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзор выписал штрафы на 16 млн детским садам и школам
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