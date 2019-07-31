В отношении сотрудника Роспотребнадзора возбуждено дело об административном нарушении

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения законодательства о защите прав предпринимателей.

В соответствии с законодательством информация о проверках предпринимателей должна вносится в Единый реестр проверок в течение 3 дней с момента издания распоряжения о ее проведении.

Установлено, что главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в отношении ООО «Вайлдберриз», а также ряда предпринимателей проведены проверки, информация о которых не внесена в реестр проверок в установленный срок.

В связи с эти, прокуратура возбудила в отношении указанного сотрудника дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела мировой судья привлек сотрудника Роспотребнадзора к административной ответственности в виде предупреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в двух медучреждениях Петербурга прокуратура нашла нарушения. Прокуратура Санкт-Петербурга зафиксировала нарушения законодательства об обращении с медицинскими отходами в двух городских учреждениях.