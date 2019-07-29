В двух медучреждениях Петербурга прокуратура нашла нарушения

В двух медучреждениях Петербурга прокуратура нашла нарушения
Детская городская поликлиника № 45. Фото: Google Maps

Прокуратура Санкт-Петербурга зафиксировала нарушения законодательства об обращении с медицинскими отходами в двух городских учреждениях.

Прокуратура Невского района провела провреку на предмет соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемилогического законодательства относительно обращения с медицинскими отходами.

В результате проверки было установлено, что в СПб ГБУЗ «Женская консультация № 33» и СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45» данные требования нарушаются, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что, имея основания, учреждения не подавали в оговоренный срок заявки для постановки на госучет используемых объектов, которые наносят вред окружающей среде.

В отношении руководителей учреждений были внесены представления, которые на данный момент находятся на рассмотрении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России зафиксировано массовое отравление шавермой.

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В двух медучреждениях Петербурга прокуратура нашла нарушения