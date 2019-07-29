В России зафиксировано массовое отравление шавермой

20 человек определили в стационар для дальнейшего лечения. Фото: pixabay

20 человек определили в стационар для дальнейшего лечения. Фото: pixabay

В Чурапчинском районе Якутии у многих местных жителей диагностирована острая пищевая токсикоинфекция, связанная с отравлением шавермой в одном из кафе быстрого питания.

На сайте управления Роспотребнадзора по региону отмечается, что за помощью к врачам обратились 22 человека с симптомами отравления, среди которых 8 детей. 20 человек определили в стационар для дальнейшего лечения.

В ведомстве отметили, что в кафе быстрого питания проведено санитарно-эпидемиологическое и административное расследование, в ходе которого были выявлены нарушения. Так, у многих сотрудников не оказалось личной медицинской книжки, которая свидетельствует о прохождении медосмотра, а в кафе зафиксировано несоблюдение условий хранения блюд и неудовлетворительного санитарного состояния помещений заведения общественного питания.

Эксперты отобрали пробы пищевых продуктов и смывы с объектов внешней среды. Правоохранительные органы возбудили административное дело и приостановили работу заведения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне предложили назвать автотрассу между Москвой и Петербургом «За шавермой / За шаурмой».