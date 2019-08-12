Бабушка ответит за гибель внука при пожаре в Луге

Ребенок остался один, что и стало причиной возгорания.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области. В сообщении сказано, что 57-летней жительнице Луги предстоит ответить в суде за гибель внука в пожаре.

Все случилось в феврале текущего года. Женщина приглядывала за своими внуками, но решила отлучиться в магазин. Маленькие дети остались без присмотра – мальчик поджег картонную коробку, что стало причиной для пожара. Трехлетнего ребенка госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь – он скончался из-за отравления угарным газом. Пятилетняя девочка осталась жива – ее спас работник жилкомсервиса.

Уголовное дело возбудили из-за причинения смерти по неосторожности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти. Ребенок находился в тяжелом состоянии – у него был сломан череп, из-за чего его поместили в реанимацию. Как он себя чувствует сейчас – не уточняется.