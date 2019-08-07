Ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти

Ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти
Фото: Pixabay

Малыш находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа, хотя все произошло еще во вторник. Инцидент с мальчиком случился в Ленинградской области в Светлогорске. Малыш двух лет вместе со своим старшим братом находился в парадной своего дома на Спортивной улице. В какой-то момент выбежала кошка – животное так сильно напугало ребенка, что он упал со второго этажа по лестнице.

На место незамедлительно вызвали санавиацию, чтобы медики доставили малыша в Детскую клиническую больницу – только там ему могли оказать необходимую помощь. Ребенок находился в тяжелом состоянии – у него был сломан череп, из-за чего его поместили в реанимацию. Как он себя чувствует сейчас – не уточняется.

Почему малыши остались без присмотра родителей тоже остается загадкой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерка и ребенок угодили под колеса автомобиля на Политехнической.

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