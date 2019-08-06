Пенсионерка и ребенок угодили под колеса автомобиля на Политехнической

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 6 августа, в Выборгском районе на Политехнической. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в УГИБДД по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, пожилая женщина и восьмилетняя девочка переходили дорогу по «зебре» на зеленый свет. В этот момент мужчина на «Митсубиси» наехал на них. Оба пешехода получили серьезные травмы – на место прибыла карета скорой помощи и госпитализировала их. Врачи диагностировали их состояние как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дел.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на ЗСД пострадали два человека. Люди писали, что участниками аварии у съезда с ЗСД стали три автомобиля – в результате они стали похожи на груду металлолома. Сначала петербуржцы писали, что никто не пострадал.