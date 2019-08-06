В массовом ДТП на ЗСД пострадали два человека

Ранее сообщалось, что все остались целы и невредимы, но как бы не так.

Все случилось сегодня днем, 6 августа. Сначала новостью поделились очевидцы, которые выложили пост в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что участниками аварии у съезда с ЗСД стали три автомобиля – в результате они стали похожи на груду металлолома. Сначала петербуржцы писали, что никто не пострадал.

Позже появились официальные данные от УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что в ДТП виноват 47-летний водитель «Вольво», который въехал в «Фольксваген». В результате с места происшествия увезли двоих человек – один находится в тяжелом состоянии, а другой – неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что семь мальчиков стали жертвами педофила в Петербурге.