Гусева рассказала об отношениях с Киркоровых, его изменах и матери его детей

Модель и диджей уверяет, что у нее был роман с король поп-эстрады.

Обо всем 43-летняя Катя Гусева рассказала изданию «Дни.ру». Женщина отметила, что ее отношения с Филиппом Киркоровым длились недолго. Причиной их разрыва стали измены певца – он уделял больше внимания Алисе Бартовой, с которой часто появлялся на красных дорожках.

Экс-возлюбленная Киркорова отметила, что хотела бы выйти замуж за него, потому что он «красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый». Сейчас они созваниваются несколько раз в неделю, Гусева остается любимым диджеем певца.

Гусева также заверила, что никогда не была в особняке Киркорова – он приглашал ее в квартиру. Она знакома с детьми поп-короля, а вот настоящую мать их не видела. Модель считает, что это тайна, которую однажды все равно узнают люди.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Киркоров отдыхает в Баку, а поклонники желают ему найти любовь.