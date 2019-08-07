Киркоров отдыхает в Баку, а поклонники желают ему найти любовь

Подписчики короля российской эстрады думают, что его детям нужна мама, а самому Киркорову – королева.

Фотографиями с Баку Филипп Киркоров поделился в Instagram-аккаунте. На них он запечатлен с детьми – Аллой-Викторией и Мартином. Семья пробыла в Азербайджане всего один день, но успела посетить главные достопримечательности.

Киркоров в разговоре со «СтарХитом» рассказал, что никогда раньше не возил в Баку дочь и сына. Теперь он смог показать им любимые местечки, а также купить им подарки – лампу Аладдина, игрушечного зайца, футбольный мяч.

Певец отметил, что Алла-Виктория осталась под впечатлением от поездки – она кинула монетку в колодец, чтобы вернуться в Баку.

Несмотря на то, что семья выглядит на снимках счастливой, люди пишут, что Киркоров обязан найти женщину – не только ради себя, но и детей.

«Дружная семья должна быть укомплектована мамой»,

— пишет одна из пользовательниц.

«Где их мама?»,

— задается вопросом другая поколонница.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова.