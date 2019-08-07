Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: @fkirkorov/ Instagram

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» намеревается взыскать с эстрадника более 80 тысяч рублей.

Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Иск о взыскании с Филиппа Киркорова 82 тысяч рублей поступил в суд 1 августа. Его приняли к рассмотрению в упрощенном порядке, т. е. без судебного заседания и без вызова сторон.

По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, судебный иск связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы Киркорова во время репетиций концертов в Кремле в прошлом году.

«Был составлен договор о предоставлении питания участникам труппы, акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды направлялись в течение года, однако этого не произошло», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Киркоров заступился за Пугачеву, напомнив, что она суперзвезда. Примадонну ругают за ее странное поведение на вокзале.

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