В пустом доме на Печатника Григорьева снова горел мусор

Так здание выглядело 2 года назад: с тех пор лучше не стало. Фото: Google.Maps

Так здание выглядело 2 года назад: с тех пор лучше не стало. Фото: Google.Maps

На вызов в Центральный район приехали три пожарные машины и 15 спасателей.

Спасатели Санкт-Петербурга потушили пожар в доме на улице Печатника Григорьева. Полгода назад спасатели уже приезжали и тушили огонь в этом здании.

Дом №10 сейчас не используется. В нем загорелся мусор, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 12 августа, площадь возгорания достигла 70 м2. На вызов в Центральный район Санкт-Петербурга приехали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Пожар потушили к 01:18. По предварительной информации, никто не пострадал.

В январе здание уже горело: 27 января, по данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга, к дому 10 на Печатника Григорьева подъехали четыре экипажа из-за горящего мусора на площади 30 м2. Вероятно, в здание пробираются бездомные и жгут в нем костры.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на тушение тлеющего мусора на Суздальском проспекте ушло свыше 4 часов.