Утром во вторник водители Петербурга таранят столбы

Очевидцы рассказали в социальных сетях об авариях на всех концах города.

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях о ДТП начала вторника 13 августа. Этим утром водители бьют столбы.

Очевидцы сообщают, что между Зеленогорском и Комарово машина снесла столб. Каршеринг врезался в опору электропередач на перекрестке Космонавтов и Орджоникидзе в Петербурге. Такси стоит на обочине Индустриального проспекта капотом в бетонную опору. На Суздальском проспект KIA влетела в столб: водитель спит за рулем, передают свидетели. Наконец, на проспекте Ветеранов Hyundai и Solaris влетели бы в опоры, если бы не металлический забор.

Сейчас в Санкт-Петербурге 4 балла пробок из 10. Предполагается, что в ближайшие 5 часов ситуация на дорогах не изменится.

Ранее GazetaSPb сообщила данные о числе ДТП с участием каршеринга.