ДТП с участием каршеринга: их много или мало?

В МВД признают, что чаще всего в авариях виноваты водители. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

В МВД признают, что чаще всего в авариях виноваты водители. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Аварии происходят в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

МВД России сообщило данные о дорожных авариях с участием каршеринг-авто или машин, взятых в краткосрочную аренду. За 6 месяцев 2019 года в России произошло 212 ДТП с участием таких авто. При этом 277 человек пострадали, а 10 — погибли.

Аварии происходят в основном в двух столицах РФ: Москве и Петербурге, где каршеринг больше доступен. Аналитики МВД признают, что чаще всего в авариях виноваты водители.

Стоит сравнить показатели по ДТП с участием каршеринг-авто с общими данными об авариях в стране. Например, по данным сайта статистики ГИБДД, за первое полугодие в России произошло 70 тысяч ДТП с пострадавшими, погибли 6763 человека. То есть общее число жертв каршеринга от числа погибших в ДТП в РФ составляет 0,15%, пострадавших — около 0,4%.

При этом в день в Санкт-Петербурге, по данным ГИБДД, происходит по 300-400 ДТП, но люди получают травмы лишь в 10-20 из них. За 5 месяцев в Петербурге, по данным Смольного произошло 2370 ДТП, в которых пострадали 2868. В Москве произошло 4 тысяч дорожных аварий с пострадавшими, то есть всего в двух столицах произошло примерно 7000. Каршеринг составляет около 3-4 % от всего числа ДТП — не так уж мало, учитывая относительную невысокую распространенность каршеринг-авто.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Московском районе Петербурга разбили и оставили каршеринг автомобиль.