Каршеринг-автомобиль разбили и бросили в Московском районе

В социальных сетях традиционно обсуждают плюсы и минусы каршеринга.

Брошенный каршеринг-автомобиль заметили в Московском районе Санкт-Петербурга. Автомобиль стоит на перекрестке пр. Космонавтов и ул. Орджоникидзе.

Утром во вторник 13 августа очевидцы в социальных сетях сообщили, что машина врезалась в столб. Водителя поблизости не нашли. В социальных сетях традиционно обсуждают плюсы и минусы каршеринга. Жители Приморского района Петербурга рассказали, что на Парашютной улице стоит “точно такой же”, но фотографий не представили.

С начала 2019 года, по данным МВД РФ в России произошло 212 ДТП с участием машин, взятых в краткосрочную аренду. Погибли 10 человек, 277 получили травмы. Большая часть происшествий приходится на Москву и Петербург.

Ранее GazetaSPb сообщила, что дочь насмерть задавила отца-рыбака на дамбе Санкт-Петербурга.