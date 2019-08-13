Дочь насмерть задавила отца-рыбака на дамбе Петербурга

Дочь насмерть задавила отца-рыбака на дамбе Петербурга
Мужчина 1968 г.р. погиб на месте происшествия. Фото: скриншот VK

Citroen врезался в остановившуюся Lada на 118-ом км КАД.

Смертельное ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга вечером во вторник 13 августа. Lada задавила своего пассажира поле того, как в нее врезался Citroen.

Авария произошла на 118 км внутреннего кольца КАД Петербурга на дамбе, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Lada остановилась в крайнем правом ряду, дочь намеревалась забрать 51-летнего петербуржца после рыбалки. Тут в отечественный автомобиль сзади въехал Citroen – Lada наехала на пешехода и тот умер на месте.

Остановка автомобилей на автомагистралях запрещена ПДД — за нее штрафуют на сумму до 1 тысячи рублей. Из 388 человек, которые погибли в ДТП на федеральных трассах в 2018 году, 59 стали жертвами наезда на остановившиеся авто, по данным “Автодора”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что после ДТП на Косыгина приехали три машины “Скорой помощи”.

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