Сточные воды в Красносельском районе попросили почистить

В поле зрения прокуратуры Санкт-Петербурга попали четыре предприятия.

Четыре компании уличили в загрязнении водных объектов Петербурга. В сточных водах предприятий зафиксирована предельно допустимая концентрация вредных веществ.

Прокуратура Петербурга проверила, как в Красносельском районе обходятся с реками и каналами. Не все стоки устроили проверяющих: у “Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург”, “ЮЗС”, “ССМиК” и “Питер-лада” в сточных водах обнаружили слишком высокие показатели загрязняющих веществ, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 13 августа.

Прокуратура несла учредителям представление. Стоки должны почистить, а иначе компании оштрафуют. Прокуратура Санкт-Петербурга проследит за ситуацией на юге города.

Ранее GazetaSPb сообщила, что расследование о загрязнении реки Ижоры подошло к концу.