В СЗФО стали меньше брать и хуже платить ипотеку

В Северо-Западном федеральном округе в первому полугодии 2019-го года граждане получили жилищные кредиты на сумму 167,4 млрд рублей.

Указанная цифра на 0,6% ниже, чем в аналогичном периоде минувшего 2018 года. Также на 9,7% снизилось количество выданных кредитов — до 71,1 тысячи.

Более половины указанной суммы традиционно приходится на жителей Петербурга — они получили в долг 89,3 миллиарда рублей. Средний ипотечный чек составил 2,9 миллиона рублей против 2,4 миллиона по СЗФО. Средняя ставка — 10,27%.

Пр этом на 11% вырос объём задолженности жителей округа перед банками. Доля просроченных кредитов составляет 0,7% и 0,8% по СЗФО и Петербургу соответственно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге неизвестные решили не брать деньги в кредит, а просто пошантажировать «Ленту».