В Минтруда рассмотрят идею о четырёхдневной рабочей неделе

В ведомстве отметили, что данное предложение более чем популярно в России. Фото: pixabay.com

В ведомстве отметили, что данное предложение более чем популярно в России. Фото: pixabay.com

Предложение об увеличении числа выходных направила в Министерство труда Федерация независимых профсоюзов России.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день идея о сокращении количества трудового времени становится всё популярней по всему миру. Целью подобных реформ является борьба с хроническим стрессом из-за переработок, что, в свою очередь, может привести к увеличению производительности труда.

Поводом для направления предложения стало недавнее выступление главы правительства России Дмитрия Медведева, который сообщил о принципиальной возможности сделать пятницу выходным по мере увеличения производительности труда и внедрения роботизации.

При этом в ФНПР особо подчеркнули, что подобная мера не должна быть калькой с практики находящихся в кризисе российских предприятий, где внедрение 3-х или 4-х дневной рабочей недели сопровождается резким сокращением заработной платы.

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