В Ленобласти рыбакам выписали штрафов на 100 тысяч

У них изъяли три килограмма рыбы, а также завели 31 административное дело.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщает Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Нарушителей нашли не только в Ленинградской области, но также в Санкт-Петербурге. В отношении них завели административные дела – теперь рыбакам предстоит выплатить штрафы на 103 тысячи рублей. На данный момент они заплатили только 59 тысяч рублей. У нарушителей отобрали весь улов, а также незаконные приспособления для вылова рыбы и одно транспортное средства.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Мурманской области разыскивают петербургских рыбаков. Знакомая пропавших рыбаков написала пост о том, что они не выходят на связь почти неделю. По предварительным данным, мужчины могут находиться в городе Заозерск в Мурманской области, который является закрытым. Туда они приехали, чтобы порыбачить, но кто именно дал им пропуск в город – непонятно.