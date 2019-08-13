Полиция проверяет информацию об изнасиловании американца в Петергофе

Полиция проверяет информацию об изнасиловании американца в Петергофе
Фото: Pixabay

Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы после «веселой» ночи в ночном клубе.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщают Невские Новости, ссылаясь на источники в полиции. Все случилось в ночь на 11 августа. Гражданин Америки рассказал, что познакомился с молодыми людьми в ночном клубе. Он не помнит их имен, но точно уверен, что они младше 30 лет. В какой-то момент они отправились кататься на автомобиле, остальные события ночи американец не помнит.

Мужчина проснулся в квартире в Петергофе и сразу понял, что над ним надругались. В комнате находился также незнакомец, американец поспешил покинуть здание. Уже позже он понял, что у него пропали часы и две тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мигрант «Фарух» изнасиловал женщину в туалете продуктового магазина.

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Полиция проверяет информацию об изнасиловании американца в Петергофе
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