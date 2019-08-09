Мигрант «Фарух» изнасиловал женщину в туалете продуктового магазина

33-летнюю жительницу Петербурга изнасиловал неизвестный, представившийся «Фарухом».

Пострадавшая обратилась в полицию сегодня, 9 августа, сообщают Санкт-Петербургские Ведомости. По её словам, она была атакована ночью с 6 на 7 августа в одном из магазинов посёлка Парголово, где к ней подошёл незнакомый мужчина, назвавшийся Фарухом. Преступник затащил её в туалет продуктового магазина и изнасиловал, после чего скрылся.

По подозрению в совершении этого преступления полиция арестовала 29-летнего гражданина Узбекистана. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в его адрес уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее GazetaSPb писала о другом жутком преступлении, совершённом в Ленобласти — мужчину и женщину подозревают в том, что они в начале зарезали собутыльницу, а после выбросили из окна её труп.