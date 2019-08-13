В Петродворцовом районе нашли мину времен ВОВ

Калибр минометной мины составляет 50 миллиметров.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщил пресс-центр Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Необычную находку обнаружили вечером – в шесть часов. Мина лежала у дома номер девять на улице Первого мая в Петергофе. Судя по всему, она хранилась там со времен Великой Отечественной войны.

Очевидцы вызвали спецслужбы – на место прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии. Они вывезли боеприпас с территории Петергофа и отвезли его на полигон для утилизации.

Напоминаем, что при обнаружении мин стоит сразу звонить в спецслужбы и ни в коем случае не пытаться избавиться от них самостоятельно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Красноярском крае горит склад с боеприпасами, есть пострадавшие. Очевидцы в социальных сетях сообщают о нескольких прогремевших взрывах. По предварительной информации, правоохранители перекрыли дорогу из Ачинска в Назарово. На место происшествия выехали экстренные службы.