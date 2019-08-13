В Ломоносове полыхает автомобиль на парковке

В Ломоносове полыхает автомобиль на парковке
Огонь уничтожил "Мерседес". Фото: pixabay.com

Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Все случилось вечером 13 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что пожар произошел в Петродворцовом районе Ленинградской области на одной из парковок. Там по неизвестной причине загорелась машина марки «Мерседес».

Клубы дыма взмывали ввысь, пока местные жители не вызвали спасателей. Они смогли быстро справиться с огнем, знает ли о пожаре владелец автомобиля – остается загадкой.

Некоторые подписчики сообществе уверены, что «Мерседес» подожгли специально – возможно, это было сделано на спор. С этим предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что 40 домов на колесах сгорели из-за молнии. В Каталонии сильнейший пожар вызвал удар молнии. Устранением пожара занимались 6 групп пожарных, которые успешно справились со своей задачей. Каталонскую парковку до сих пор очищают от останков фургонов при помощи экскаваторов.

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