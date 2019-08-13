40 домов на колесах сгорели из-за молнии

В Каталонии сильнейший пожар вызвал удар молнии.
Молния ударила в парковку на в провинции Жирона, разгорелся пожар. В результате сгорели сорок автоприцепов (домов на колесах), полторы тысячи метров были охвачены огнем.
Устранением пожара занимались 6 групп пожарных, которые успешно справились со своей задачей. Каталонскую парковку до сих пор очищают от останков фургонов при помощи экскаваторов.
Новости о пожаре сменились известиями о затоплении. Серия ливневых дождей обрушилась на регион, из-за обилия воды нарушено движение на дорогах.
Ранее GazetaSPB сообщила об отмене сотен поездов в среду в Мадриде.