40 домов на колесах сгорели из-за молнии

В Каталонии сильнейший пожар вызвал удар молнии.

Молния ударила в парковку на в провинции Жирона, разгорелся пожар. В результате сгорели сорок автоприцепов (домов на колесах), полторы тысячи метров были охвачены огнем.

Устранением пожара занимались 6 групп пожарных, которые успешно справились со своей задачей. Каталонскую парковку до сих пор очищают от останков фургонов при помощи экскаваторов.

Новости о пожаре сменились известиями о затоплении. Серия ливневых дождей обрушилась на регион, из-за обилия воды нарушено движение на дорогах.

Ранее GazetaSPB сообщила об отмене сотен поездов в среду в Мадриде.