«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

Португальской команде не удалось выйти в раунд плей-офф.

Об этом стало известно 13 августа. «Краснодар» и «Порту» встретились в рамках матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.

Россиянам удалось победить благодаря дублю Магомеда-Шапи Сулейманова, а также удачной атаке ворот Тонни Вилена. В «Порту» постарались и забили Зе Луиш и Луис Диас, но это не принесло желаемого результата.

Многие уверяют, что «Краснодар» сделал невозможное. Петербургский клуб «Зенит» поспешил поздравить российскую команду – слова поддержки написали в Telegram-канале «сине-бело-голубых».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Медведев объяснил продажу Джорджевича в “Локомотив”. Медведев рассказал, что Джорджевич доволен персональным контрактом, а “Зенит” желает ему успехов. Президент клуба объяснил, что у “Зенита” есть Дриусси, Азмун и Дзюба, а приход в клуб Малкома еще сильнее снизил шанс черногорского форварда на попадание в заявки на матчи.