Медведев объяснил продажу Джорджевича в “Локомотив”

Медведев заявил, что “Зенит” не станет держать игроков на лавке. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Медведев заявил, что “Зенит” не станет держать игроков на лавке. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Гендиректор петербургского клуба заявил, что форвард поднимет уровень российского футбола.

Александр Медведев объяснил, почему “Зенит” продал Луку Джорджевича “Локомотиву”. Гендиректор заявил, что петербургский клуб не станет держать игроков на лавке.

Медведев рассказал, что Джорджевич доволен персональным контрактом, а “Зенит” желает ему успехов. Президент клуба объяснил, что у “Зенита” есть Дриусси, Азмун и Дзюба, а приход в клуб Малкома еще сильнее снизил шанс черногорского форварда на попадание в заявки на матчи. Медведев заявил, что “Зенит” не станет держать игроков на лавке.

Гендиректор клуба Петербурга заявил, что “Зенит” не боится конкуренции, и отдавая сильного футболиста прямому конкуренту, повышает уровень российского футбола.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Джорджевич попрощался с Петербургом и “Зенитом”.