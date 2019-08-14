Российские эксперты против выходной пятницы

Врачи высказались по поводу проекта короткой рабочей недели.

Состояние жителей России ухудшится, поднимется число людей, страдающих ожирением и количество неврозов.

Саморазвитие и активное заполнение свободного времени интересными занятиями будет происходить только в пяти процентах случаев, как сообщает РИА Новости, со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову. Остальные же 95%, по ее мнению, будут испытывать стресс и тревогу из-за введения дополнительного выходного., особенно если это происходит на любимой работе.

На снижении распространенности эпидемии гриппа короткая неделя не отразится, как отмечает доктор. По ее словам, заражение в основном происходит в общественном транспорте, где отсутствует проветривание помещения.

Вопрос о снижении количества рабочих дней в июне этого года поднял Дмитрий Медведев, его поддержала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ранее GazetaSPB сообщила о предложении профсоюзов сделать пятницу выходным днем.