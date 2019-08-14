Почему станции метро Петербурга стали реже закрывать на проверки

Почему станции метро Петербурга стали реже закрывать на проверки
Сотрудники метро теперь сами занимаются бесхозными объектами. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Число бесхозных вещей не уменьшилось, но обходиться с ними начали по-другому.

Жители Санкт-Петербурга заметили, что станции метро стали реже закрывать на проверки. Бесхозных предметов вовсе не стало меньше, но в метрополитене объяснили, что саму процедуру решили поменять.

После теракта в метро 3 апреля 2017 года меры безопасности в метро Санкт-Петербурга многократно усилили. За 2017 год около 3 тысяч бесхозных предметов остановили работу станций. Каждый простой обходился метрополитену примерно в 0,5 млн рублей, сообщает Мойка78 14 августа. Иногда станция прекращала работу на срок до 1,5 часов.

Сейчас метрополитен Петербурга отказался от закрытия станций из-за каждого пакета с продуктами. Подземка теперь самостоятельно занимается находками и оценивает их опасность. Глава дежурной смены подключает к работе ситуационный центр, анализируется история забытого предмета через камеры наблюдения: кто, когда, что и как оставил.

Затем сотрудники метро Петербурга делятся данными с полицией. Если правоохранительные органы сочтут ситуацию опасной, тогда станцию закрывают и вызывают Росгварию. За 2 месяца лета это произошло один раз: 9 июля “Лиговский проспект” закрыли на полчаса.

Ранее GazetaSPb сообщила, что проезд в метро стал дешевле.

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