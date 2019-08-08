Проезд в метро станет дешевле для владельцев “Мир” и “ЕКП”

Правительство Петербурга намерено стимулировать использование бесконтактных банковских карт.

Стоимость проезда в метро Петербурга снизится в сентябре — впрочем, только для владельцев карт “Мир” и “Единой карты петербуржца”.

Цена поездки снизится до 35 рублей при оплате “Миром” и до 30 рублей для владельцев ЕКП, сообщили Gazeta.SPb в комитете по тарифам Санкт-Петербурга 8 августа.

Пока что бесконтакные банковские карты не пользуются широкой популярностью у петербуржцев, считают в комитете. Новый проект призван это исправить.

Бюджет Санкт-Петербурга не пострадает из-за льгот — вес расходы компенсирует “Национальная система платежных карт”. Не исключается возможность изменения тарифов на наземный транспорт.

В комитете Петербурга напомнили, что в транспорте города можно использовать разные электронные билеты — например “Подорожник”. Для выбора оптимального билета можно использовать калькулятор на сайте ГКУ “Организатор перевозок”.

Сейчас жетон метро стоит 45 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что цены на международные авиабилеты подрастут с 7 августа.