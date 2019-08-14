Дело о крушении MH17 передано Нидерландам

Дело о крушении MH17 передано Нидерландам
Прибытие трупов погибших. Фото: Pixabay

Украина завершила передачу уголовного дела о крушении самолета.

Расследование полностью передано в Нидерланды, как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Службу безопасности Украины (СБУ).

В деле об авиакатастрофе, произошедшей с MH17, летевшим из Амстердама, фигурируют Игорь Гиркин, он же самопровозглашенный министр обороны ДНР, и еще трое подозреваемых.

СБУ не сообщает о выборе мер пресечения для подозреваемых и проводимых поисках скрывающихся, отмечают в украинских СМИ.

Напомним, что Boing 777 малайзийских авиалиний пропал с радаров 17 июля 2014 года в 16:23 по местному времени. На борту судна было 15 членов команды экипажа, 283 пассажира, 85 из них были детьми. Все находившиеся на борту погибли.

Ранее GazetaSPB сообщила о российском дипломате, высланном из Украины.

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