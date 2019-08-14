Дриусси не сможет выйти с “Зенитом” против “Ахмата”

Нападающий получил травму икроножной мышцы в матче с "Динамо". Фото: "Зенит"

Нападающий получил травму икроножной мышцы в матче с "Динамо". Фото: "Зенит"

Новичок Малком может попасть в стартовый состав как третий форвард.

Себастьян Дриусси может пропустить матч с “Ахматом”. Нападающий петербургского “Зенита” получил травму на встрече с московским “Динамо”.

По предварительной информации, аргентинец может выбыть до матча со “Спартаком” в восьмом туре РПЛ из-за проблем с икроножной мышцей, сообщает bobsoccer.ru 14 августа. В “Зените” эту информацию пока официально не подтвердили. Завтра 15 августа пройдет открытая тренировка клуба Санкт-Петербурга.

Сергей Семак в последних матчах предпочитал выпускать с первых минут тройку нападающих Дзюба-Азмун-Дриусси. Если аргентинец не сможет сыграть, то в стартовый состав могут включить новичка Малкома — сам Семак заявляет, что бразильцу нужно набирать форму.

Встреча «Зенита» и «Ахмата» пройдет 17 августа в 19:00.

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