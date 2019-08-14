В Свердлова разлили нефтепродукты у свинарника

В Свердлова разлили нефтепродукты у свинарника
Собственника участка пытаются заставить убрать отходы. Фото: МОО "Зеленый Фронт"

Активисты и госорганы пытаются добиться ликвидации отходов.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в МОО «Зеленый Фронт». Уточняется, что разлив нефтепродуктов произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в поселке имени Сверлова. Там физическое лицо, использующее здание свинарника, загрязнило территорию различными отходами. Активисты, обратившие внимание на проблему, рассказали о ней в городскую прокуратуру, чтобы госорганы через суд добились от арендатора уборки участка.

Известно, что администрация МО «Свердловское городское поселение» уже направило соответствующее требование собственнику здания. Его просят использовать свинарник по назначению, а также прибраться.

«Нефтепродукты плещутся возле проездной дороги без какого-либо ограждения, т.е. создается пожароопасная ситуация, просачивание в почву жидкой фракции нефтепродуктов, размываемых по территории с дождями»,

— говорится в сообщении МОО «Зеленый Фронт».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что активисты посадят деревья в центре Петербурга.

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