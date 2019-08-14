За детскую порнография украинку приговорили к 20 годам тюрьмы

Гражданка Украины отправляла в США видео с детским порно.

Украинку осудили на 20 лет тюремного заключения за создание и распространение детской порнографии. Окончательное решение было вынесено 13 августа.

Как сообщает ТАСС, опираясь на прокуратуру штата Нью-Йорк, Алена Каличенко осуждена федеральным судом центральной части Айслипа после признания в апреле 2016 года своей вины в сексуальной эксплуатации ребенка, производстве детской порнографии и отправки ее в Соединенные Штаты Америки.

Когда срок наказания истечет, преступница будет депортирована в Украину.

Во время нахождения в США в 2014 году была задержана подозреваемая в изготовлении детского порно Алена Каличенко. На данный момент известно, что этой преступной деятельностью она занималась с апреля по ноября 2012 года, тогда были сняты 46 видеозаписей сексуального характера с участием двухлетней девочки.

Заказчиком оказался Джозеф Валерио, в ходе расследования его вина также была доказана. Преступник осужден на 60 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPB сообщила о пенсионере из г. Пушкин, который распространял порнографию.