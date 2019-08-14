В 2019 меньше разводятся и меньше женятся

Сокращаются не только браки, но и разводы. Фото: Pixabay

Сокращаются не только браки, но и разводы. Фото: Pixabay

«Росстат» провел анализов числа браков и разводов за первую половину года.

По данным отчета «Росстата» за первое полугодие 2019 года, число браков упало на 12,6% по сравнению с первой половиной прошлого года.

К примеру, в период с 1 января прошлого года по июнь 381 тысяча пар зарегистрировали свой союз, в 2019 же это число составило 331 тысячу.

Что касается разводов, то их число также сократилось. Первая половина 2018 года принесла около 295 тысяч разрывов, в текущем году показатель упал до 231 тысячи.

Ознакомиться с документами можно на сайте организации.

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