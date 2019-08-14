Условия выплаты пособия на детей изменятся

На 70% больше семей смогут на него рассчитывать.
Проект с изменениями существующего порядка выплат составило Министерство труда Российской Федерации. Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
По данным Vologda-poisk.ru, с полутора до двух кратной величины поднимется порог нуждаемости. Он равен утвержденному на территории региона прожиточному минимуму, рассчитанному на трудоспособное население.
Введение изменений планируется в 2020 году, тогда получать пособие смогут около 856 тысяч семей.
Ранее GazetaSPB сообщила о зарплатах в «Роскосмосе».