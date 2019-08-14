Условия выплаты пособия на детей изменятся

Многие семьи смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Фото: Pixabay

Многие семьи смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Фото: Pixabay

На 70% больше семей смогут на него рассчитывать.

Проект с изменениями существующего порядка выплат составило Министерство труда Российской Федерации. Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.

По данным Vologda-poisk.ru, с полутора до двух кратной величины поднимется порог нуждаемости. Он равен утвержденному на территории региона прожиточному минимуму, рассчитанному на трудоспособное население.

Введение изменений планируется в 2020 году, тогда получать пособие смогут около 856 тысяч семей.

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