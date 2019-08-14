396 тысяч рублей в месяц в среднем получают в «Роскосмосе»

Предприятие объяснила из чего складывается эта сумма.

Заработные платы работников «Роскосмоса» по данным годового отчета за прошлый год, выполненного госкорпорацией, в среднем достигают 396 тысяч рублей. Эта цифра на четырнадцать тысяч выше показателей 2017 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей «Роскосмоса», такая сумма складывается из фиксированного оклада, матпомощи, различных предусмотренных законом надбавок и налогов.

Космонавты в среднем получают фиксированную сумму денег размером около шестидесяти тысяч рублей. Но при начислении всех поощрений цифра может достигать и трехсот тысяч.

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