В НАТО прокомментировали слежку за Шойгу

В НАТО прокомментировали слежку за Шойгу
Самолет-шпион оказался обычным воздушным патрульным. Фото: кадры из официального видео

Лайнер министра летел недалеко от территории НАТО.

Самолет F-18 пытался сблизился с лайнером, на котором летел Сергей Шойгу для того, что бы его идентифицировать. Как уточняют РИА Новости ссылаясь на чиновника, чье имя остается в тайне.

Подчеркивается, что российский самолет пересекал нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем в части, близкой к базе НАТО. А «разведочным истребителем» оказался воздушный патрулем от организации.

Сообщается, что в организации не знали, что за судно пролетает, и кто находится на борту.

Напоминаем, что 13 августа истребитель НАТО проследовал за лайнером из России до тех пор, пока не был оттеснен сопровождавшими министра лайнерами морской авиации.

Ранее GazetaSPB сообщила о слежке за Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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В НАТО прокомментировали слежку за Шойгу
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