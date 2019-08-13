Самолет НАТО следил за лайнером Шойгу

Самолет НАТО следил за лайнером Шойгу
Шпионаж зафиксирован на видео. Фото: РИА Новости

Истребитель отогнали российские Су-27.

Во время полета из Калининграда в Москву был замечен истребитель НАТО F-18. Он летел на одном уровне и неподалеку от лайнера министра, который сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27. Именно они и отогнали шпионский самолет.

F-18 пытался сократить расстояние и приблизиться к российскому судну, одна попытка не удалась, как сообщает РАИ Новости, ссылаясь также на видеозапись события.

Также сообщается, что участились случаи шпионажа беспилотников и разведочных самолетов у границ России.\

Ранее GazetaSPB сообщила о пропаже с радаров самолета рейсом Симферополь – Санкт-Петербург.

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