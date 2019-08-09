Самолет “России” из Симферополя не долетел до Петербурга на радаре

В реальности борт успешно сел в Пулково — перевозчик заявил, что Flightradar сломался.

Самолет авиакомпании “Россия” из Симферополя не долетел до Петербурга и сел в Москве. Перевозчик опровергает эти данные.

Сервис Flightradar24, на котором можно наблюдать самолеты, летящие по России и за ее пределами, показал, что борт сел в Шереметьево ночью около 2:30 в пятницу 9 августа, а в Пулково так и не попал.

“Россия” в свою очередь объясняет, что с сервисом что-то не так, все ее самолеты из Симферополя успешно достигли Санкт-Петербурга. Табло аэропорта Пулково подтверждает эту информацию: борт вылетел в 2 часа ночи и прилетел в Пулково в 4:52 минуты — на 8 минут раньше срока.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Украина позволила российскому самолету пролететь через свое небо.