Пол-литра газировки со стрельбой оценили на 2,5 года строго режима

Петербуржец только освободился из мест лишения свободы, а теперь идет туда опять.

Житель Санкт-Петербурга отправляется в тюрьму за разбой с пистолетом. В июне мужчина освободился из мест лишения свободы.

Следствие установило, что мужчина достал пневматический пистолет в продуктовом магазине и выстрелил в воздух. После этого он направил оружие на кассира и вышел из торговой точки с бутылкой газировки в 0,5 л, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 14 августа.

В начале лета злоумышленника освободили после срока за другое разбойное нападение. Теперь он снова отправляется в исправительную колонию, на этот раз на 2,5 года. Суд Василеостровского района Петербурга признал мужчину виновным и сейчас он ожидает отправки в ИК строгого режима.

Ранее GazetaSPb сообщила, что полиция Петербурга задержала налетчиков на китайских туристов.