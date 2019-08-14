В Кировском районе задержали воришку с «веселым» прошлым

Он неоднократно судим и, кажется, ему предстоит отбыть еще одно наказание.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в ФГКУ УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемого в краже задержали в Кировском районе.

О преступлении сообщил молодой человек, который указал полицейским на прохожего мужчину. Он отметил, что жил с ним в одном хостеле на Дачном проспекте – тогда у него пропали личные вещи и 2 тысячи рублей. После этого сосед скрылся и больше не появлялся.

Прогуливаясь, потерпевший случайно встретил старого горе-знакомого – на нем были пропавшие джинсы. Петербуржца задержали и выяснилось, что он уже не раз сидел в тюрьме из-за кражи, грабежа и разбоя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти полицейские задержали нетрезвого автоугонщика. Полицейские задержали безработного жителя деревни Выскатка, который угнал иномарку и врезался на ней в забор.